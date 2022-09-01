Логистические коридоры получат планы на расшивке узких мест

Федеральный штаб по транспортно-логистическим коридорам одобрил проекты дорожных карт по трем основным направлениям: «Север – Юг», Азово-Черноморскому и восточному. Такие документы включают прогнозы грузовой базы, перечень мер по расшивке узких мест.

Проект дорожных карт по трем основным транспортным коридорам: «Север — Юг», Азово-Черноморскому и восточному направлениям — представил на заседании профильного штаба Минтранс.

Министр транспорта Виталий Савельев рассказал, что разработанные документы включают в себя прогноз грузовой базы, разбивку коридоров на участки и элементы инфраструктуры, для которых определены параметры провозной и пропускной способности. Также дорожные карты содержат перечень инфраструктурных мероприятий по расшивке узких мест, включая развитие пунктов пропуска на госгранице.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов поручил доработать дорожные карты с учетом состоявшегося обсуждения, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства.

«Все инфраструктурные мероприятия и параметры дорожных карт в обязательном порядке должны быть синхронизированы со структурными элементами госпрограммы «Развитие транспортной системы», Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и нацпроектом «Безопасные качественные дороги», — отметил Андрей Белоусов.

В дальнейшем планируется включить в дорожные карты два дополнительных раздела: нормативно-договорной и промышленно-торговый.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews