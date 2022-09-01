В пелагическую путину включается все больше флота

К концу августа общий вылов сардины-иваси и скумбрии на Дальнем Востоке составил 94,4 тыс. тонн, отмечает Росрыболовство. В район экспедиции подошли новые промысловые суда.

Основную долю вылова обеспечил промысел иваси — почти 69 тыс. тонн, скумбрии освоено 25,6 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства. На прошлой неделе добычу вели 18 российских судов, все работали в водах РФ.

Как рассказали на заседании штаба пелагической путины, промысел ведется в трех основных районах: на фронте Соя в Южно-Курильском проливе, напротив островов Итуруп и Уруп на перепаде температуры поверхности океана 12-16°С.

Научные наблюдатели отметили, что на промысле работают средне- и крупнотоннажные суда, в основном пелагическими тралами, два судна ведут лов кошельковыми неводами. Уловы принимает плавбаза «Всеволод Сибирцев», в район подошли три крупнотоннажных судна.

«Сардины в районе промысла много, уловы высокие, иногда суточный вылов у отдельных судов достигает 500 тонн, средний вылов на судосутки лова за неделю составил 102,7 тонны», — привели цифры в ФАР.

Для сопровождения экспедиции подошло научно-исследовательское судно «ТИНРО». Съемки начнутся в открытой части, затем ученые перейдут в российскую зону — будут помогать флоту и наводить его на массовые скопления рыбы.

Территориальные управления отчитались о работе, проведенной с рыбопромышленниками для наращивания промысловых усилий. Так, Приморский край увеличил присутствие в Южно-Курильской экспедиции почти вдвое, еще одно судно планирует выйти в район на неделе. Сейчас от Приморья на пелагике работают 8 судов.

Камчатские рыбаки планируют массово начать рыбалку в октябре-ноябре, часть компаний — в сентябре. Сейчас на промысле от региона два судна.

От Хабаровского края работают три единицы флота, результаты промысла хорошие — плюс 12 тыс. тонн к показателям прошлого года.

Сахалин представлен двумя компаниями — добычу ведут три судна, остальные планируют начать вылов позже.

«Продолжайте работу, проинформируйте рыбаков о данных нашей науки, что флот начал нормально работать, скопления уплотнились, показатели вылова улучшились. Надо принимать решения по выставлению флота в большем количестве. Необходимо выбрать тот ресурс, что рекомендует наука», — подчеркнул заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

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