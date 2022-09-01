Камчатские ЛРЗ планируют заложить 60 миллионов икринок

На Камчатке последний из пяти лососевых рыбоводных заводов приступил к выпускам мальков. Одновременно предприятия ведут отлов производителей, планируя заложить на инкубацию около 60 млн икринок ценных видов красной рыбы.

Вилюйский лососевый рыбоводный завод Северо-Восточного филиала Главрыбвода приступил к выпускам малька кижуча. В течение двух дней в озеро Большой Вилюй ушли почти 2 млн малышей.

Одновременно с зарыблениями сотрудники Вилюйского ЛРЗ начали отлов самцов и самок для новой закладки икры в инкубаторы. На сегодняшний день добыто почти 20% рыбы от выделенных квот, сообщили Fishnews в пресс-службе филиала.

Всего в этом году рыбоводными заводами Северо-Восточного филиала планируется заложить на инкубацию около 60 млн икринок лососевых видов рыб — чавычи, нерки, кеты и кижуча.

В Камчатском крае находятся пять ЛРЗ: Паратунский, Вилюйский, Малкинский, «Кеткино» и «Озерки». Все они государственные. Заводы расположены в южной части полуострова на территории Елизовского района.

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