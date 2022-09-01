Компаниям отвели инвестквоты под береговую переработку

Росрыболовство закрепило за компаниями инвестиционные квоты добычи под строительство береговых заводов. После ввода новых предприятий в строй пользователи должны получить объемы для освоения в Северо-Курильской зоне.

Инвестиционные квоты в Северо-Курильской зоне закреплены за компаниями приказом Федерального агентства по рыболовству от 30 августа 2022 г. № 494.

Как сообщает корреспондент Fishnews, доли получили компании «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра» (Камчатский край) и «Велес-Снек» (Приморье). Исходя из текста приказа, объемы определил аукцион на понижение.

Закреплены доли квот вылова трески, камбал, терпугов, командорского кальмара и макруруса в Северо-Курильской зоне. Чтобы получить объемы этих биоресурсов уже для освоения, потребуется ввести в эксплуатацию береговое перерабатывающее предприятие (объект инвестиций типа «Д-3»).

Также определены нераспределенные доли квот вылова на инвестиционные цели.

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