Компаниям отвели инвестквоты под береговую переработку
Росрыболовство закрепило за компаниями инвестиционные квоты добычи под строительство береговых заводов. После ввода новых предприятий в строй пользователи должны получить объемы для освоения в Северо-Курильской зоне.
Инвестиционные квоты в Северо-Курильской зоне закреплены за компаниями приказом Федерального агентства по рыболовству от 30 августа 2022 г. № 494.
Как сообщает корреспондент Fishnews, доли получили компании «Рыбоперерабатывающий завод «Сокра» (Камчатский край) и «Велес-Снек» (Приморье). Исходя из текста приказа, объемы определил аукцион на понижение.
Закреплены доли квот вылова трески, камбал, терпугов, командорского кальмара и макруруса в Северо-Курильской зоне. Чтобы получить объемы этих биоресурсов уже для освоения, потребуется ввести в эксплуатацию береговое перерабатывающее предприятие (объект инвестиций типа «Д-3»).
Также определены нераспределенные доли квот вылова на инвестиционные цели.
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