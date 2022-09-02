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Средства разрешается направить на дополнительные экологические мероприятия по охране и защите, в частности, водных объектов

Минприроды рассказало о механизме «окрашенных» экоплатежей

С 1 сентября все экологические платежи, поступающие в бюджет, регионы смогут тратить только на «зеленую» повестку. В силу вступили изменения в закон «Об охране окружающей среды».

«У нас появился свой «экологический фонд». Теперь административные штрафы, платежи за негативное воздействие на окружающую среду и по искам о возмещении вреда будут аккумулироваться и направляться на природоохранные мероприятия региона по согласованию с Минприроды России. В 2021 году бюджеты территорий получили почти 27 миллиардов рублей экоплатежей. Но тратились они на самые разные направления. «Окрашивание» позволит быстрее решать наболевшие экологические проблемы, в том числе по ликвидации объектов накопленного вреда», — прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минприроды, полученные платежи в первую очередь должны быть направлены на ликвидацию объектов негативного воздействия на окружающую среду. В их числе крупные свалки, брошенные хвостохранилища рудников и фабрик, бесхозные полигоны, куда сливались опасные отходы от производств, нефтешламовые амбары и другие.

Главное условие — информация о такой площадке должна быть включена в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.

Кроме того, средства разрешается направить на дополнительные экологические мероприятия по охране и защите лесов, заповедных территорий, водных объектов, растительного и животного мира, на проекты по снижению загрязнения воздуха, рекультивацию земель после добычи полезных ископаемых и другие меры.

На основе утвержденного правительством перечня каждый регион должен до 9 сентября направить в Минприроды свой план мероприятий, на которые предполагается направить средства, полученные от экологических платежей. Только после согласования с профильным ведомством деньги можно направлять на реализацию планов, обратили внимание в пресс-службе.

«Минприроды России уже получило от субъектов на согласование более 70 проектов планов природоохранных мероприятий. В основном регионы планируют потратить «окрашенные» платежи на ликвидацию накопленного вреда окружающей среде — свалки, брошенные предприятия», — отметил Александр Козлов.

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