Наука уточняет перспективы минтая Чукотского моря

Ученые пополняют данные о промысловых запасах минтая Чукотского моря. Добыча здесь ведется второй год, в 2022 г. в начале промысла уловы выросли на порядок.

Для промысла минтая в Чукотском море характерен короткий период чистой воды, а также определенное распределение районов лова — малые глубины и узкий шельф. Есть особенности и в структуре уловов — наличие местного, «резидентного», минтая и минтая, мигрирующего из Берингова моря, рассказали Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Сейчас промысел ведут шесть судов (средне- и крупнотоннажные), показывая пока устойчивый рост вылова — от 100 до 400 тонн за сутки. Всего к 1 сентября добыто около 3,8 тыс. тонн, это на порядок больше результата на эту дату в 2021 г. (0,3 тыс. тонн на одно среднетоннажное судно) и почти соответствует общему вылову минтая в этом районе в предыдущем году — 4,1 тыс. тонн.

Отличается и эффективность лова: в 2021 г. она составляла в среднем 19 тонн на судосутки промысла, а в текущем году — около 70 тонн на судосутки. По оценке промысловой обстановки, добыча продлится до первой декады октября.

Еще в 2021 г. лов в Чукотском море показал приуроченность промысловых скоплений минтая к прибрежным акваториям южной части моря, где преобладает «резидентный» минтай. Аналогичная картина пока наблюдается и в 2022 г. — добыча ведется между мысом Дежнева и Колючинской губой на глубинах более 30 м и приурочен к свалу и подводной ложбине Геральда, обратили внимание в пресс-службе.

Размерная структура минтая в промысловых уловах 2021 и 2022 гг. и научных уловах 2018-2020 гг. тождественна. Преобладают рыбы длиной 50-60 см (более 80% от общего объема) возрастом 10-15 лет. Это может быть следствием как невысокой промысловой и естественной смертности текущего запаса, так и устойчивого пополнения скоплений минтая из Берингова моря на фоне его значительного потепления, отметили в ТИНРО. Анализ миграционной активности минтая показывает, что зашедшая из Берингова моря рыба полностью или частично не возвращается обратно.

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