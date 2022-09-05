Крабы Западной Камчатки снабдили ученых новыми данными

Ресурсы охотоморского шельфа Камчатки исследовала экспедиция на судне «Профессор Кагановский». В центре внимания ученых ТИНРО и КамчатНИРО оказались промысловые запасы крабов, креветки, трески и других рыб и беспозвоночных.

После завершения экспедиции в восточной части Охотского моря научно-исследовательское судно вернулось во Владивосток. В ходе рейса проведены траловые и гидрологические съемки в водах шельфа и верхней части материкового склона Камчатки на общей площади 61 тыс. кв. км, сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО).

Специалисты собрали новые данные о состоянии и распределении основных промысловых донных и придонных объектов — камчатского, синего и равношипого крабов, краба-стригуна бэрди, северной креветки, трески, дальневосточных камбал, наваги и других рыб и беспозвоночных. Получена информация об океанологической ситуации в этом районе.

Донные траловые съемки на западнокамчатском шельфе проводятся регулярно в одних и тех же районах и примерно в одинаковые сроки. Это позволяет получить многолетние оценки состояния и динамики популяций донных беспозвоночных и рыб. Собранная информация будет использована при подготовке перспективных прогнозов вылова.

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