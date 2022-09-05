Seafood Expo Russia: год за годом

C 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге соберутся Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Нынешняя встреча станет юбилейной. С чего все начиналось и каким был каждый из четырех лет форума и выставки — в материале журнала «Fishnews — Новости рыболовства».

Впервые Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий прошли в Северной столице в 2017 г. — тогда еще в выставочном центре «Ленэкспо».

Интерес к мероприятию превзошел все ожидания. В Санкт-Петербург прибыли делегации государств, обеспечивающих половину мирового вылова рыбы и две трети продукции аквакультуры.

Успех первой выставки поставил перед организаторами задачу поиска более просторной и удобной площадки. Выбор пал на конгрессно-выставочный комплекс «Экспофорум», и осенью 2018 г. Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia собрались уже на этой площадке. В 2019 г. выставку и форум перенесли на середину лета, приурочив ко Дню рыбака.

Неизменным остается подход организаторов к форуму и выставке в Санкт-Петербурге как к главному отраслевому событию. В этом году в «Экспофоруме» вновь соберутся рыбодобытчики, переработчики, дистрбьюторы, предприятия аквакультуры, производители оборудования, верфей и других сфер, обеспечивающих своими товарами и услугами рыбную промышленность.

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