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Встреча президента Владимира ПУТИНА с участниками молодежного форума «Экосистема. Заповедный край». Фото Алексея Куденко

Президент обещал поддержку общественным инспекторам

Владимир Путин поручит регионам и центральным органам власти уделить особое внимание институту общественных инспекторов. Глава государства отметил, что это касается в том числе материального сопровождения и работы на особо охраняемых территориях.

На Камчатке президент провел встречу с участниками всероссийского молодежного форума «Экосистема. Заповедный край». Как сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля, руководитель Школы защитников природы, сотрудник Кроноцкого заповедника Дарья Шпиленок рассказала про обучение государственных инспекторов заповедных территорий.

«Но за границами этих территорий тоже происходит очень много нарушений — прекрасно люди и браконьерят, и мусор оставляют, и что только не делают. Вообще на Камчатке, если пройтись по любой речке вне ООПТ, можно так или иначе встретить вспоротую рыбу», — обратила внимание эколог.

Она отметила, что здесь приходит на помощь институт общественных инспекторов. По словам Дарьи Шпиленок, в советское время он работал чуть ли эффективнее, чем государственные институты охраны природы. Сейчас этого тоже можно добиться, считает представитель «зеленых».

«Готовы ли вы поддержать институт общественных инспекторов, что подразумевает под собой прежде всего, наверное, очень глубокое и продуманное обучение этих людей, не просто теоретическая какая-то информация, а практика в том числе и культура обращения с природой, и обязательно достаточно серьезное тестирование, экзаменование, чтобы отсеять тех, кого там быть не должно?» — спросила эколог у президента.

Она добавила, что не менее важно «продумать систему мотивации», а также стоит рассмотреть вопрос о наделении общественных инспекторов дополнительными полномочиями.

«Конечно, нужно поддерживать это движение, — согласился Владимир Путин. Безусловно, мы будем это делать. Более того, ведь и на законодательном уровне уже принято соответствующее решение о расширении полномочий общественных организаций и общественных инспекторов, в том числе и в этой сфере. Важно, чтобы соответствующим образом сложилась так называемая правоприменительная практика».

Глава государства подчеркнул, что широкое вовлечение граждан в защиту природы «в высшей степени востребовано».

«Я посмотрю обязательно эту правоприменительную практику и буду просить коллег и в регионах, и в соответствующих центральных органах власти уделить этому серьезное внимание», — обещал президент.

Он добавил, что это касается и материального сопровождения, и организации работы на особо охраняемых территориях.

«В конце 2021 года законопроект, который закрепит полномочия общественных инспекторов, внесен Минприроды России на рассмотрение в правительство», — прокомментировали в пресс-службе министерства. По его информации, законодательная инициатива создаст дополнительные преференции, мотивацию и возможность инспекторов влиять на экологические решения.

«С изменением законодательства материалы общественных инспекторов в случае их оперативного поступления будут рассматриваться в более сжатые сроки, чем обращения граждан — в течение 10 рабочих дней со дня регистрации. Общественные инспекторы смогут присутствовать при проведении органами надзора выездного обследования и при открытом рассмотрении дел об административных правонарушениях, представлять предложения по совершенствованию законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования», — рассказал министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

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