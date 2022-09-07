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По двустороннему соглашению японцы ведут в российских водах промысел бурых водорослей, в том числе ламинарии. Фото пресс-службы ТИНРО

Японские добытчики водорослей жалуются на пограничников РФ

Российские пограничники стали чаще проверять суда Японии, ведущие сбор водорослей у Южных Курил — об этом сообщают японское Агентство по рыболовству и СМИ страны.

С июня по июль проведено 195 инспекций японского малого флота в водах близ островов Хабомаи, пишет новостной портал Kyodo News. По его данным, за период с июня по сентябрь прошлого года было проведено всего 87 досмотров. При этом отмечено, что российские контролеры не задерживали суда. Напомним, архипелаг входит в состав Малой Курильской гряды.

Хоккайдская ассоциация рыбопромышленников обращает внимание: раньше инспекции судов, ведущих промысел водорослей, были редкостью, однако в последние годы они участились, а в нынешнем сезоне вообще бьют все рекорды. В полномочия ассоциации, в частности, входит проведение переговоров с российской стороной об условиях ведения добычи морской капусты в водах РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам японских промысловиков, инспекции причиняют неудобства: каждый раз приходится прекращать работу.

В этом году начало сбора водорослей на Южных Курилах из-за событий на Украине было перенесено на три недели — до 22 июня, отмечает Kyodo News. По достигнутому соглашению, российской стороне выплачено около 88 млн иен (627 тыс. долларов), за это 220 японских лодок смогут добывать морскую капусту в водах РФ до 30 сентября, приводит цифры портал.

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