Наука оценивает ресурсы пелагической путины

Специалисты ТИНРО с 1 сентября ведут учетную траловую съемку в тихоокеанских водах Курильских островов. Оценивается численность массовых промысловых объектов эпипелагиали — в первую очередь, сардины-иваси и скумбрии.

В экспедиции задействовано научное судно «ТИНРО». Исследованиями предполагается охватить акваторию в экономической зоне России, а также близлежащие открытые воды Тихого океана в период максимального прогрева. Эти работы — продолжение тралово-акустических исследований, которые прошли в июне-июле.

«По результатам летней съемки запасы сардины-иваси и скумбрии, мигрирующих в северном направлении, были оценены в 3 млн тонн и 1 млн тонн соответственно», — сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО.

По результатам рейса будет дана оперативная оценка масштабов и направлений нагульных миграций сардины и скумбрии. Также ученые определят наиболее перспективные промысловые районы, на которые ориентируют российские добывающие суда.

Разгар пелагической путины традиционно приходится на вторую половину сентября — октябрь, поэтому полученные данные будут способствовать более эффективной работе промыслового флота, отметили в филиале.

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