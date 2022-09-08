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Документ подписали управляющий директор КРДВ Сергей СКАЛИЙ и генеральный директор компании «Рем-Нова ДВ» Владимир ВАЛЬТЕР. Фото предоставлено пресс-службой «Норебо»

Судоремонтный проект «Норебо» сможет воспользоваться преференциями ТОР

Компания из группы «Норебо», реализующая проект по судоремонту на Камчатке, получила статус резидента территории опережающего развития. В регионе инвесторы создают современный судоремонтный комплекс.

Компания «Рем-Нова ДВ» (входит в группу «Норебо») получила статус резидента территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка». Инвестиционное соглашение подписано с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ).

Новый резидент реализует необходимый Дальневосточному региону проект по созданию судоремонтной базы — вопрос обеспечения работы флота в российских портах встал особенно остро на фоне санкций, сообщили Fishnews в пресс-службе «Норебо».

«Это будет современный судоремонтный комплекс, оснащенный оборудованием для докового, надводного и навигационного ремонтов и технического обслуживания всех видов рыбопромысловых судов», — рассказал генеральный директор компании «Рем-Нова ДВ» Владимир Вальтер.

Реализацию первого этапа проекта планируется завершить к концу 2024 г., второго – к 2027 г.

«На Дальнем Востоке порядка 1200 судов осуществляет промысел, транспортировку и переработку, около 50% из них проходит ежегодное обслуживание в странах АТР, это рынок свыше 10 млрд рублей каждый год, налоги, рабочие места, экспертиза. С учетом сложившейся обстановки возросли риски отказа в обслуживании российского рыбопромыслового флота судоремонтными предприятиями недружественных стран, в этой связи критически важно развивать собственный судоремонт, мы должны сделать все возможное, чтобы такая отрасль имела наивысшую инвестиционную привлекательность и условия», — заявил заместитель генерального директора КРДВ по развитию рыбохозяйственного комплекса Иван Новиков:

Управляющий директор КРДВ Сергей Скалий отметил, что режим ТОР предоставляет резидентам благоприятные условия для реализации проектов на Дальнем Востоке. Бизнесу доступны налоговые льготы, административные преференции, возможности в получении земли, инфраструктуры, льготного финансирования, правовая и кадровая поддержка. Планируется помогать в преодолении различных препятствий, связанных с санкциями.

«Меры призваны помочь инвесторам в намеченные сроки запустить новые предприятия, в том числе импортозамещающие и высокотехнологичные, масштабировать и развивать бизнес. Компании «Рем-Нова ДВ» доступен полный комплекс мер господдержки, Корпорация будет сопровождать проект на всех этапах реализации и защищать интересы нового резидента», — сообщил Сергей Скалий.

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