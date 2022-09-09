Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья развивает работу с КРДВ

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья закрепили свое сотрудничество специальным соглашением. Цель совместной работы — развивать рыбную отрасль.

Соглашение о сотрудничестве между КРДВ и АРПП подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Документ скрепили своими подписями заместитель генерального директора КРДВ по развитию рыбохозяйственного комплекса Иван Новиков и президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Ассоциация уже взаимодействовала с КРДВ, соглашение закрепило это взаимодействие, сообщил Fishnews руководитель ассоциации.

Документ направлен на повышение инвестиционной привлекательности рыбного хозяйства Дальнего Востока. Предусматривается содействие участникам АРПП в воплощении инвестиционных проектов, информационное сотрудничество.

«Совместная работа с ассоциацией принесет позитивные результаты для рыбной отрасли Приморья в целом и существенно повысит эффективность взаимодействия бизнеса и органов исполнительной власти», — цитирует Ивана Новикова пресс-служба КРДВ.

Заместитель генерального директора корпорации отметил вклад Приморского края в рыбохозяйственный комплекс страны, в том числе роль региона в хранении и транспортировке рыбной продукции.

В состав ассоциации входит более 30 ведущих предприятий отрасли с флотом около 100 судов, отметил Георгий Мартынов. Совместно с корпорацией ассоциация планирует создать проектный офис — коллегиальный, совещательный и консультативный орган. Его целью будет выработка консолидированных решений и представление позиции игроков рынка в федеральных ведомствах.

Георгий Мартынов добавил, что многие предприятия ассоциации системообразующие. Рыбохозяйственными предприятиями создано свыше 11,5 тыс. рабочих мест. За 2021 г. члены ассоциации обеспечили 43,3% от суммарного вылова региона — это 348,4 тыс. тонн водных биоресурсов.

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