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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

Илья Шестаков: Наши форум и выставка — для отрасли

Пятилетняя история Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий показывает, что такой формат общения востребован, и это ключевой момент для организаторов, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков.

В 2016 г. Федеральное агентство по рыболовству объявило о решении организовать в России Международный рыбопромышленный форум и Выставку рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. В качестве места проведения был выбран один из красивейших городов страны — Санкт-Петербург. Векторы развития рыболовства, научное обеспечение, кадры для отрасли, аквакультура, логистика — лишь часть тем, которые рассматривают на этой площадке эксперты из разных стран и разных регионов России.

«Прежде всего мы ставили задачу обеспечить площадку для консолидации рыбаков, чтобы они могли представить свои достижения, продукцию, инвестиционные проекты, — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» руководитель ФАР Илья Шестаков. — Конечно, для нас было очень важным, чтобы у России — одной из ведущих мировых держав в области рыболовства — были отраслевой форум и выставка».

По мнению главы ведомства, сейчас после трех основных выставочных площадок в рыбной промышленности — Бостона, Брюсселя (теперь — Барселоны) и Циндао — российские мероприятия уверенно занимают четвертое место. «А ведь наши форум и выставка достаточно молодые. Думаю, они и дальше будут расти и развиваться», — добавил руководитель Росрыболовства.

Он особо отметил, что, помимо выставочной части, мероприятие в Санкт-Петербурге предусматривает и форумную часть.

«Здесь мы ставили задачу, чтобы у профессионалов была возможность не только узнать о достижениях в области рыбного хозяйства, но и обсудить тренды рыбной отрасли в мировом масштабе, развитие российской рыбной промышленности. Причем мы делали акцент, чтобы это было интересно для всех участников. Деловая программа все эти годы формировалась с привлечением отраслевого сообщества, чтобы быть по-настоящему актуальной», — подчеркнул Илья Шестаков.

Он обратил внимание на то, что растет количество экспонентов выставки и ее уровень. «Для нас показательно, что рыбаки после первой выставки заявили, что такую площадку нужно организовывать ежегодно. Если помните, тогда шла дискуссия: может быть, собираться раз в два года. Но представители бизнес-сообщества сами настояли, что мероприятие им интересно и должно проводиться каждый год. Это очень ясно показывает, что мы не проводим выставку ради выставки — это площадка для рыбаков, для отрасли», — заявил руководитель Росрыболовства.

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Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ESG

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