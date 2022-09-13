Минсельхоз готовится к налоговым изменениям в рыбной отрасли

Министерство сельского хозяйства подготовило проекты постановлений для реализации изменений Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами. Минсельхоз и Росрыболовство планируется наделить новыми полномочиями для применения вычетов в этой сфере.

Напомним, что в октябре 2021 г. правительство передало на рассмотрение Госдумы законопроект «О внесении изменений в главу 25.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации». 9 ноября депутаты поддержали поправки в первом чтении.

Проект закона предусматривает изменение ставок сбора по целому ряду объектов промысла. Также было запланировано использование системы вычетов: для тех, кто выпускает продукцию, входящую в специальный перечень (его установит правительство); использует новые суда (они должны быть российской постройки); работает в режиме прибрежного рыболовства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Минсельхоз подготовил проекты постановлений в рамках реализации предлагаемых изменений Налогового кодекса. Планируется предусмотреть новые полномочия по применению системы вычетов в положениях о Министерстве сельского хозяйства и Росрыболовстве. Так, за федеральным агентством предполагается закрепить учет информации о размерах вычетов, обоснованность применения которых подтверждена и которые были использованы.

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