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Норвежские политики продолжают горячо обсуждать возможность введения запрета на заходы российских траулеров в порты для выгрузки уловов

В Норвегии прозвучало мнение против запрета для российских траулеров

Закрытие портов Норвегии для промысловых судов РФ принесет королевству больше вреда, чем пользы, уверен бывший директор по вопросам рыболовства и аквакультуры норвежского Министерства торговли, промышленности и рыболовства Йохан Вильямс.

Норвежские политики продолжают горячо обсуждать возможность введения запрета на заходы российских траулеров в порты для выгрузки уловов. Как сообщает корреспондент Fishnews, особенно активно за такую меру выступают представители либерального лагеря. Они обвиняют правительство страны в наполнении кошельков российских олигархов и фактическом спонсорстве военных действий на Украине.

Однако бывший директор по вопросам рыболовства и аквакультуры Министерства торговли, промышленности и рыболовства Йохан Вильямс считает, что такие заявления основаны на отсутствии знаний. Свое мнение он высказал в интервью порталу Fiskeribladet.

Портал IntraFish приводит свежие данные Рыбной сырьевой ассоциации (Raw Fish Association, Raafisklaget): российские траулеры с начала года выгрузили в норвежских портах более 90 тыс. тонн уловов общей стоимостью около 1,58 млрд крон (около 157,6 млн долларов).

Однако Йохан Вильямс утверждает, что реальные доходы, которые возвращаются в Россию, ничтожны. «Если бы эти доходы шли на финансирование военный действий, они бы составляли 500 млн крон (около 50 млн долларов). Это капля в море, если вы обратите внимание на доходы России от экспорта золота, нефти и газа», — цитирует экс-чиновника IntraFish.

По его словам, РФ незначительно пострадает от запрета выгружать уловы в Норвегии, в то время как для самого королевства ущерб будет сильнее.

Бывший представитель министерства обратил внимание: если норвежские порты будут закрыты для российских судов, рыба будет перегружаться в море, чтобы затем отправиться в Роттердам, или выгружаться в Мурманске. «И таким образом это повысит уровень самодостаточности России», — заключил Йохан Вильямс.

Он напомнил: введение запрета в ситуации, когда Норвегия совместно с РФ управляет рыбными запасами, грозит нарушением сложившейся практики. Более того, любой перерыв во взаимодействии с Россией в области промысла может легко привести к перелову в Баренцевом море, подчеркнул Йохан Вильямс.

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