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Добыча лосося в Сахалинской области

Уловы лосося в Сахалинской области выше, чем в 2020 году

Вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области превысил 70 тыс. тонн. В целом объемы добычи на 20 тыс. тонн больше показателя за тот же период 2020 г., рассказали в областном министерстве по рыболовству.

Рыбаки Сахалинской области, по оперативным данным, добыли 59 тыс. тонн горбуши. Это около 70% от рекомендованного вылова. Кеты освоено 10 тыс. тонн, нерки — 1300 тонн, кижуча — 700 тонн.

По многим районам уловы выше, чем в аналогичном четном 2020 г., сообщил министр по рыболовству региона Иван Радченко. Он отметил, что достаточно неплохой результат показал Долинский район: предприятия добыли более 6,5 тыс. тонн горбуши, заполнение практически всех рек близко к оптимальному. «Считаем, что меры регулирования, которые принимала комиссия по анадромным, позволили обеспечить хорошие показатели и заполнение нерестилищ», — заявил глава министерства.

Впервые за последние шесть лет осуществлялся промысел в заливе Анива. Решение об открытии лова было принято не сразу, а с учетом подходов рыбы и заполнения нерестилищ, подчеркнул собеседник Fishnews. По заливу Терпения, юго-западному побережью Сахалина действовали ограничения, промысел горбуши не открывался — обстановка на нерестилищах показала, что такое решение было правильным, добавил Иван Радченко.

Сейчас островные предприятия ведут активный промысел кеты. За последние сутки вылов этого вида лососей составил более 700 тонн. Основной вклад в возвраты рыбы обеспечивают рыбоводные заводы.

Уловы путины участвуют в программе «Доступная рыба», реализуемой в регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко, рассказал министр. Продано около 200 тонн свежей горбуши по цене не более 100 рублей за килограмм. Лосось пользуется большим спросом, в этом году объемы для участия в программе увеличены и работа по повышению доступности рыбных товаров для жителей области будет продолжена, отметил Иван Радченко.

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