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Рыбомучная установка производства Russian Maritime Production Group — машину грузят для отправки в Санкт-Петербург. Фото предоставлено RMPG

Перерабатывающие машины RMPG продемонстрируют в Питере

Оборудование Russian Maritime Production Group представят на Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. На стенде покажут рыбомучную установку, филетировочную машину и автоматический весовой дозатор.

С 21 по 23 сентября в Северной столице в пятый раз пройдут Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia). Актуальную информацию по мероприятиям можно получить на сайте https://seafoodexporussia.com/.

Стенд компании Russian Maritime Production Group (RMPG), специализирующейся на рыбообрабатывающем оборудовании, будет располагаться в павильоне H под номером V1.

Компания привезет на Seafood Expo Russia оборудование собственного производства: рыбомучную установку, автоматический весовой дозатор и филетировочную машину RM-290. Ее продемонстрируют в работе — на примере разделки трески, чтобы профессиональные участники выставки смогли оценить качество филе и увидеть коэффициент выработки, рассказали Fishnews представители RMPG.

«Многие западные компании или частично или полностью отказываются от присутствия на российском рынке, появляется большой дефицит рыбоперерабатывающего оборудования. Эту нишу вполне способны занять Russian Maritime Production Group или наше представительство — компания «Навада», — обратили внимание в RMPG.

Базирующаяся во Владивостоке «Навада» уже обладает мощностями для сборки готового оборудования. Russian Maritime Production Group будет отправлять части машин из Пусана в Россию, а специалисты «Навады» — собирать и настраивать механизмы.

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Fishnews

  • Рыбомучная установка производства Russian Maritime Production Group — машину грузят для отправки в Санкт-Петербург. Фото предоставлено RMPG
  • РМУ от Russian Maritime Production Group сейчас представляют большой интерес для переработчиков, отмечают в компании. Фото предоставлено RMPG
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