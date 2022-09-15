Экосистему Онежского озера исследовал «Протей»

Ученые провели комплексные исследования на Онежском озере — по маршруту следования НИС «Протей». Полученная информация позволит оценить состояние и трофический статус водоема, а также его продукционные возможности.

Работы выполнили специалисты Санкт-Петербургского филиала ВНИРО (ГосНИОРХ) в рамках трансъевропейской экспедиции научно-исследовательского судна «Протей» из Мурманска в Керчь. Съемки охватили всю акваторию озера.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, на 16 станциях отобраны гидробиологические, гидрохимические и токсикологические материалы для оценки химического загрязнения вод, определения качественного и количественного состава кормовых гидробионтов — зоопланктона и зообентоса, микробиологических показателей, уровня развития фитопланктона и содержания растительных пигментов. С помощью океанографического зонда проведено исследование водной толщи.

Ожидается, что эти исследования позволят ГосНИОРХ оценить современное состояние экосистемы озера, в том числе уровень воздействия на центральную акваторию Онеги крупных промышленно освоенных районов — Кондопожской, Петрозаводской губ и Повенецкого залива.

Также планируется, что полученная в экспедиции детальная информация поможет оценить трофический статус озера, продукционные возможности водоема как кормовой базы рыб и среды обитания водных биоресурсов, тенденции возможных изменений экосистемы.

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