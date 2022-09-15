От филе до водорослей: эксперты Россельхозбанка рассказали о тенденциях в экспорте рыбопродукции

Россельхозбанк подготовил обзор по перспективным направлениям инвестирования в АПК Дальнего Востока. Аналитики отметили интересные тенденции в рыбном хозяйстве.

В своем обзоре Россельхозбанк представил информацию по направлениям агропромышленного комплекса Дальнего Востока — выращиванию масличных, зерновых культур, животноводству. Проанализированы и показатели рыбной отрасли.

Так, аналитики РСХБ обратили внимание на тенденции в сфере поставок продукции из водных биоресурсов на внешние рынки. Основу экспорта составляют мороженая рыба, крабы и икра. В последние годы растет производство филе и фарша. В частности, экспорт филе минтая в 2021 г. из ДФО уже был сопоставим с экспортом непереработанного минтая (примерно 250 млн долларов против 580 млн долларов).

Экспорт также диверсифицируется за счет рыбных консервов и пресервов, рыбьего жира, печени, молок и рыбной муки. В качестве успешного опыта эксперты Россельхозбанка отметили быстрый рост экспорта имитаций осетровой икры. За несколько лет поставки этой продукции из России увеличились более чем вдвое и превысили 4 млн долларов. «На ДФО как раз приходится основная часть экспорта этой продукции», — заявили Fishnews в Россельхозбанке.

Сами пригодные для употребления в пищу водоросли с Дальнего Востока также экспортируются, но объем пока незначителен (порядка 100 тыс. долларов). Аналитики обратили внимание и на быстрый рост поставок из ДФО водорослей, используемых в непищевых целях. В 2021 г. экспорт превысил 100 тыс. долларов, а еще 10 лет назад эта продукция практически не поставлялась на внешние рынки. Основным поставщиком в сегменте выступает Хабаровский край. А ключевым рынком — Китай, где из водорослей производят биоэтанол. Возможно, такие проекты глубокой переработки водорослей были бы интересны в перспективе и для самого Хабаровского края, добавили в РСХБ.

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