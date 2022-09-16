Форелеводы Вологодской области переходят на местного малька

В поселке Шухоболь Вологодской области заработало первое в регионе предприятие по выращиванию мальков радужной форели. Этот посадочный материал востребован как у местных рыбоводов, так и в соседних Ленобласти и Карелии.

Годовая мощность предприятия — 5 млн мальков массой до 40 г, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства области. Отмечено, что ведется жесткий ветеринарный контроль всех процессов выращивания рыбы.

«В связи с санкционным влиянием поставка мальков форели из-за границы стала проблематичной. Поэтому создание именно такого формата рыбоводного предприятия является наиболее актуальным и своевременным решением, направленным на импортозамещение продукции рыбоводства», — подчеркнул начальник регионального департамента сельского хозяйства Сергей Поромонов.

По информации правительства области, первые партии малька уже отгружены вологодскими рыбоводами. Также мальков приобрели хозяйства из соседних регионов — Ленинградской области и Республики Карелия. На следующий год организация уже заключила контракты на весь объем выращиваемой рыбы.

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