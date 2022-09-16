Новые маршруты для доставки рыбы предложат участникам выставки в Питере

На международной Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге компания «Полярная звезда» представит перспективные каналы доставки рыбной продукции.

Логистика традиционно станет одной из ключевых тем Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Участникам Seafood Expo Russia предложат в том числе и решения по доставке рыбных товаров в условиях изменившейся мировой логистики. «Мы планируем представить на выставке новые маршруты для перевозки рыбы, которые могут служить альтернативой привычным досанкционным коридорам», — рассказали Fishnews в компании «Полярная звезда», специализирующейся на мультимодальных перевозках в рефконтейнерах.

Предлагаемые маршруты уже протестированы, оптимальны по срокам и ставке, отметили в компании. Речь идет о вариантах для экспорта, импорта, транзитных путях. Также «Полярная звезда» рассчитывает, что партнеров заинтересует возможность внутрироссийских перевозок с фиксированной ставкой на год: это позволяет спрогнозировать расходы на логистику и не столкнуться затем с повышением цен.

«Несмотря на санкции, сильно повлиявшие на логистику в России и в мире, создаются новые транспортные коридоры и решения для бизнеса, и мы готовы этим заниматься», — подчеркнул ранее в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» генеральный директор «Полярной звезды» Павел Ковальчук.

Свои услуги компания будет представлять в павильоне G, на стенде D5.

V Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 21 по 23 сентября в КВЦ «Экспофорум». Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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