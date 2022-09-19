В Приморье усилят охрану нерестовой кеты

В Приморском крае для усиления борьбы с лососевым браконьерством создали группу быстрого реагирования. В ее состав, помимо инспекторов рыбоохраны, вошли сотрудники Росгвардии и погранслужбы.

Соответствующее решение принято на выездном совещании Приморского теруправления Росрыболовства. Для более эффективной борьбы с браконьерами группа оснащена беспилотным летательным аппаратом, сообщили Fishnews в пресс-службе ТУ.

Напомним, кетовая путина началась в крае 15 августа. В Тернейском муниципальном округе промышленная добыча кеты продлится до 10 октября, в Ольгинском муниципальном районе и Лазовском МО — с 21 сентября по 25 октября, в Пожарском МО и Красноармейском МР — с 1 по 31 октября.

В более южных районах, где промышленный вылов кеты не ведется, нерестовый ход должен закончиться в первой декаде ноября, отметили в пресс-службе.

По данным теруправления, эффективность рыбоохранных мероприятий выросла. Так, за восемь месяцев 2021 г. инспекторы составили 1756 протоколов об административном правонарушении. За аналогичный период текущего года показатель вырос на 12,5% — до 1976 протоколов, привели цифры в ТУ.

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