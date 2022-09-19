Владморрыбпорт расскажет о перспективных проектах на Seafood Expo Russia

Приморские портовики примут участие в ключевой выставке рыбной индустрии в Санкт-Петербурге. Владивостокский рыбный порт расскажет на этой площадке о своих планах по развитию.

Свои проекты Владивостокский морской рыбный порт будет представлять в павильоне G, на стенде J4.

«В рамках деловой программы представители Владивостокского морского рыбного порта расскажут о планах по развитию, реализации программ по формированию новых логистических проектов для обеспечения населения качественной рыбопродукцией, а также поделятся своими разработками в сфере мультимодальных перевозок», — сообщили Fishnews в компании.

Напомним, что в этом году Владморрыбпорт завершил большой проект по строительству холодильного комплекса более чем на 7 тыс. тонн единовременного хранения. Предприятие также развивает контейнерные перевозки рыбной продукции, в порту организован контейнерный терминал.

V Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 21 по 23 сентября в КВЦ «Экспофорум». Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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