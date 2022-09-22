Морякам продлили квалификацию до конца года

Морская администрация РФ вновь продлевает действие истекших или истекающих квалификационных документов членов экипажей судов. Эти документы будут действительны до 31 декабря 2022 г. включительно.

Ранее принятые экстренные меры продлены в связи с эпидемиологической ситуацией в мире, обусловленной распространением коронавируса, а также для бесперебойного функционирования международного судоходства, сообщили Fishnews в пресс-службе Минтранса.

Если член экипажа, находящийся в рейсе, не имеет возможности продлить в установленном порядке свои квалификационные документы, срок их действия автоматически продлевается на три месяца.

Среди таких документов:

профессиональные дипломы, выданные Морской администрацией РФ;

подтверждения о признании дипломов, выданных иностранным государством;

квалификационные свидетельства;

подтверждения к дипломам для работы на танкерах (нефтяных, газовозах, химовозах);

свидетельства о квалификации судовых поваров;

другие квалификационные документы, требуемые в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 г. с поправками.

Внесение дополнительных отметок или выдача новых документов не требуется, отметили в министерстве.

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