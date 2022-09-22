Обсуждать законопроект о втором этапе планируют только с рыбацкими регионами

При рассмотрении отзывов регионов по законопроекту о втором этапе инвестквот и аукционов нужно учитывать заключения лишь тех субъектов Федерации, к которым эта тема имеет отношение, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Совет Госдумы решил направить проект закона о втором этапе квот под инвестиции в регионы для сбора отзывов. Сенатор от Камчатского края Борис Невзоров поднял эту тему на первом осеннем заседании Совета Федерации, сообщает корреспондент Fishnews.

«Мы постоянно, когда принимаем какой-то законопроект, рассылаем его во все субъекты Российской Федерации. Вот, например, мы сейчас рассматриваем вопрос о втором этапе инвестиционных квот. [Владимир] Кашин (председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам — прим. ред.)разослал его во все 85 субъектов. Зачем в Тамбовской области или где-нибудь там в Тверской этот законопроект? Они, конечно, дадут положительное заключение по нему и получится средняя температура по больнице положительная, но на самом деле-то всего 16 субъектов, которым этот закон жизненно необходим», — обратил внимание Борис Невзоров.

Он предложил поменять регламент, чтобы обращаться «лишь в те субъекты, которые заинтересованы в принятии данного закона».

«Иначе мы сами себя обманываем. Большая просьба обратиться в Государственную Думу с этим вопросом или дать поручение нашему комитету по регламенту, чтобы внесли вот такое изменение», — попросил сенатор председателя Совфеда Валентину Матвиенко.

Спикер верхней палаты согласилась с необходимостью изменить формат обсуждения. Она отметила, что по законодательству предметы двойного ведения подлежат обязательной рассылке во все субъекты, но в этом конкретном случае Госдума и СФ должны пойти другим путем.

«Вот 16 регионов, которых это задевает, вот они должны определить окончательное решение. Их заключение, а не в целом, как вы сказали, средняя температура по госпиталю. Здесь нужен такой индивидуальный подход — прислали все субъекты, но рассматриваются только те, к которым эта тема имеет отношение. Будем такую линию проводить», — обещала Валентина Матвиенко.

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