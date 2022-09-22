Ракообразные отличились падением экспорта

Рыбная промышленность оказалась одной из немногих отраслей, в отношении которой зарубежными странами введены прямые ограничения, отметил замглавы Минсельхоза Сергей Левин на круглом столе в рамках Международного рыбопромышленного форума. Отмечено падение экспорта ракообразных.

Рыбохозяйственный комплекс второй раз за три года столкнулся с необходимостью сильной диверсификации поставок. Первый раз — в связи с пандемией, второй — в связи с санкциями. Об этом замминистра сельского хозяйства Сергей Левин сообщил на круглом столе «Альтернатива и/ или перспектива» в рамках Международного рыбопромышленного форума в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Fishnews.

Представитель Минсельхоза подчеркнул, что ведомство проводит большую работу по восстановлению экспорта рыбопродукции в Китай и это дает результат. За первые семь месяцев нынешнего года поставки выросли на 67% в натуральном выражении и почти вполовину — в денежном, привел данные Сергей Левин.

«И в целом экспорт рыбы у нас показывает хорошие результаты. За январь-июль увеличился на 17%, поэтому мы практически вышли на тот уровень, который у нас был до коронавируса, на 2019 год», — отметил заместитель министра.

Ограничения, введенные недружественными странами, он назвал «следующей волной трудностей», с которыми пришлось столкнуться отрасли. «В результате мы отмечаем негативную динамику экспорта ракообразных», — рассказал представитель Минсельхоза. За первые семь месяцев поставки сократились больше чем на 20%. Сильнее всего снизился экспорт в Южную Корею, Нидерланды и Японию. Министерство делает на поиск альтернативы для замещения выпавших рынков ракообразных основной акцент, заявил Сергей Левин.

Серди альтернативных рынков для рыбной продукции он назвал Бразилию, африканские страны, ОАЭ.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходят в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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