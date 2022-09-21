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В Санкт-Петербурге начали работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий

Рыбная отрасль показывает успехи и обменивается опытом в Питере

В Санкт-Петербурге начали работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Для юбилейной встречи организаторы предусмотрели особую программу.

В этом году в Seafood Expo Russia участвуют 400 экспонентов. Ожидается 9 тыс. гостей — больше, чем прошлой осенью.

Как сообщает корреспондент Fishnews, организаторы продолжают следовать концепции, когда на одной площадке собираются предприятия в сфере рыболовства, аквакультуры, рыбопереработки и всех тех отраслей, чьи услуги и товары необходимы рыбной промышленности.

«В этом году форум будет посвящен так называемому умному рыболовству. Даже с учетом санкционных ограничений мы решили не менять тематику: рациональное использование водных биоресурсов, основанное на научных разработках, эффективная логистика и выстраивание связей между странами сегодня особенно важны», — рассказал ранее в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

В рамках деловой программы эксперты обсудят вопросы развития рынка рыбопродукции, перспективные направления поставок, судостроение и судоремонт, аквакультуру, подготовку кадров для отрасли и другие темы.

«Большое внимание будет уделено и логистике — уверены, что в быстро меняющихся современных условиях компаниям важно обсудить, какие есть вопросы и возможности в этой области, — прокомментировал генеральный директор компании — выставочного оператора Expo Solutions Group Иван Фетисов. — Для нас главная задача — чтобы форум и выставка приносили результат своим участникам, помогали отрасли развиваться, предприятиям — решать задачи от повседневных до стратегических».

В этом году организаторы также решили предложить такой формат, как «Витрина новинок»: новую продукцию представляют в специально оборудованных зонах. Также в программе Russian Seafood Show: в течение трех дней лучшие повара страны проведут одиннадцать мастер-классов, каждый из которых будет посвящен технике приготовления и подачи определенного вида рыбы и морепродуктов. Угощать участников и гостей будет рыбный ресторан.

Завершится форумно-выставочная программа в пятницу, 23 сентября.

Fishnews будет встречать гостей на стенде M1, в павильоне G. Медиахолдинг — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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Fishnews

  • В Санкт-Петербурге начали работу Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий
  • На одной площадке собираются предприятия в сфере рыболовства, аквакультуры, рыбопереработки и других отраслей
  • В этом году организаторы также решили предложить такой формат, как «Витрина новинок»
  • На «Витрине новинок» с помощью QR-кода можно получить информацию о производителе
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    НазадМетки: аквакультуравыставкаросрыболовствосудостроение
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