За Минсельхозом закрепили полномочия по рыболовному журналу
Министерство сельского хозяйства уполномочено устанавливать порядок ведения рыболовного журнала, а также требования к его формам. Эта функция закрепляется за ведомством с 1 марта 2023 г.
Правительство внесло изменения в положение о Министерстве сельского хозяйства РФ. За Минсельхозом закрепили следующие полномочия:
- устанавливать требования к содержанию и формам рыболовного журнала, порядок его ведения,
- устанавливать порядок передачи данных электронного журнала в Росрыболовство.
Постановление вводится в действие с 1 марта 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.
Напомним, что с этого времени вступают в силу положения закона, предусматривающие переход отрасли на электронную отчетность. Предприятиям предстоит уже в обязательном порядке (за рядом исключений) использовать электронный рыболовный журнал, разрешения на вылов будут оформляться в электронном виде.
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