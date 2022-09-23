За Минсельхозом закрепили полномочия по рыболовному журналу

Министерство сельского хозяйства уполномочено устанавливать порядок ведения рыболовного журнала, а также требования к его формам. Эта функция закрепляется за ведомством с 1 марта 2023 г.

Правительство внесло изменения в положение о Министерстве сельского хозяйства РФ. За Минсельхозом закрепили следующие полномочия:

- устанавливать требования к содержанию и формам рыболовного журнала, порядок его ведения,

- устанавливать порядок передачи данных электронного журнала в Росрыболовство.

Постановление вводится в действие с 1 марта 2023 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что с этого времени вступают в силу положения закона, предусматривающие переход отрасли на электронную отчетность. Предприятиям предстоит уже в обязательном порядке (за рядом исключений) использовать электронный рыболовный журнал, разрешения на вылов будут оформляться в электронном виде.

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