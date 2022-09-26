Заграничных осетроводов оставили без российской икры

Россия озабочена вывозом за рубеж элитного генетического материала осетровых. В арбитражной тяжбе суд согласился с отказом в выдаче рыбоводной компании разрешения на экспорт оплодотворенной икры.

Напомним, осетровые защищены Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой уничтожения (СИТЕС). Выполнение обязательств РФ в рамках конвенции обеспечивает Росрыболовство, при этом научным органом СИТЕС у нас в стране является Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Именно заключение ВНИРО стало основанием для оспоренного рыбоводами отказа Росрыболовства в выдаче разрешения на экспорт, сообщает корреспондент Fishnews. В судебном решении пересказаны аргументы научного органа СИТЕС.

Так, с 1990-х гг. за рубежом интенсивно развивается товарная аквакультура, в том числе на основе генетического материала чистых (негибридных) линий осетровых видов рыб, выловленных или одомашненных на российских рыбоводных заводах. В результате Россия теряет значительную прибыль от экспорта продукции из осетровых, отметили ученые.

Экспорт икры осетровых к 2021 г. из России составил всего 3022 кг. До принятия закона о рыболовстве выловленные по научной квоте осетровые рыбы в ряде случаев передавались частным аквакультурным компаниям для формирования маточных стад. Таким образом, в ряде российских товарных хозяйств были созданы уникальные эталонные коллекции одомашненных осетровых видов.

Плодовитость одомашненных особей и выживаемость полученных от них личинок и молоди на ранней стадии существенно лучше, чем у личинок от последующих поколений, то есть уже рожденных в аквакультуре. Из года в год живой генетический материал экспортируются этими коммерческими хозяйствами в зарубежные страны, подчеркнули в научном органе СИТЕС.

Так, в 2020 г. было экспортировано около 150 кг оплодотворенной икры чистых линий осетровых рыб, в 2021 г. — около 60 кг оплодотворенной икры и более тонны молоди осетровых рыб. Только за четыре месяца 2022 г. коммерческие фирмы подали заявки на экспорт живого генетического материала чистых линий осетровых рыб первого поколения от одомашненных особей в объеме более 38 кг икры и 1 350 кг (3 115 особей, из которых 115 штук самок белуги весом 6,5 кг) живой рыбы — это закупки предприятий Эстонии.

В одном килограмме оплодотворенной икры содержится от 40 тыс. до 80 тыс. икринок с выживаемостью на стадии вылупления личинок более 80%. Кроме экспорта чистой линии, за рубеж вывозится оплодотворенная икра и молодь гибридов осетровых рыб.

Каспийские популяции осетровых видов рыб, главным образом белуги, находятся в депрессивном состоянии. Воспроизводственных мощностей и маточных стад, содержащихся на осетровых рыбоводных заводах, недостаточно для поддержания устойчивых популяций. При этом элитный генетический материал экспортируется, а не реализуется внутри страны для поддержания природных популяций, что было первоначальной целью передачи частной рыбоводной компании диких осетровых рыб, выловленных по научной квоте.

На основании вывода научного органа СИТЕС Арбитражный суд Москвы отказал рыбоводной компании в иске к Росрыболовству.

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