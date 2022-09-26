Сахалинским рыбопромышленникам могут софинансировать расходы по инвестпроектам

Правительство Сахалинской области объявило о конкурсе на предоставление субсидий предприятиям, реализующим инвестпроекты в рыбохозяйственном комплексе. В числе прочего предполагается господдержка строительства (модернизации) капитальных объектов.

Конкурс проводится на основании постановления регионального правительства от 1 сентября 2022 г. № 390. Как рассказали Fishnews в областном министерстве по рыболовству, субсидии будут предоставляться на финансовое возмещение затрат.

«Большие затраты предприятия несут при строительстве или реконструкции капитальных объектов — отметил глава министерства Иван Радченко. — В то же время у нас есть возможность получить софинансирование с федерального бюджета на возмещение части понесенных затрат по строительству и модернизации таких объектов. С учетом санкций, роста транспортных расходов и необходимости выстраивания новых логистических цепочек, эта мера поддержки позволит нашим предприятиям модернизировать и увеличивать производственные мощности».

Затраты на создание и (или) модернизацию объектов возместят в размере 25% фактической стоимости объекта (но не выше предельной стоимости объекта). Потенциальный объем бюджетных субсидий в текущем году составит порядка 250 млн рублей при условии прохождения конкурсного отбора инвестиционных проектов в Минсельхозе РФ. Средства из федерального бюджета будет распределены между регионами, принявшими участие в конкурсе и прошедшими отбор — в соответствии с постановлением правительства России от 12 февраля 2020 г. №137.

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