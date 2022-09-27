Совместная съемка поможет собрать обширные данные в Баренцевом море

Научно-исследовательское судно «Вильнюс» приступило к совместной российско-норвежской экосистемной съемке. Особенность работ — тотальный учет всех биологических объектов вне зависимости от видовой принадлежности.

Специалисты будут анализировать биоразнообразие, межвидовые взаимоотношения и другие аспекты. Неотъемлемая часть работ – изучение условий внешней среды, тралово-акустическая съемка пелагических рыб, траловая съемка донных рыб, северной креветки, краба-стригуна опилио и океанографических характеристик Баренцева моря.

Также ученые соберут материалы по зоопланктону, состоянию кормовой базы, питанию рыб, получат информацию о распределении, численности морских млекопитающих, птиц, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Планируется исследовать загрязнение промысловых гидробионтов и среды их обитания (в том числе собрать пробы для мониторинга загрязнения вод Баренцева моря микропластиком).

Полученные данные будут использованы для оценки состояния запасов, разработки прогнозов различной заблаговременности и определения объемов вылова в Баренцевом море.

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