Работодателям составили «памятку» по мобилизованным кадрам

Минтруд разъяснил действия работодателей в случае мобилизации сотрудника. Специальное письмо министерства посвящено принятым изменениям, связанным с регулированием трудовых отношений.

Материал «О сохранении рабочих мест для мобилизованных граждан» направлен в Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей, а также размещен на сайте Минтруда, сообщает корреспондент Fishnews.

Отмечено, что уволить мобилизованного сотрудника нельзя: трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель должен будет сохранить рабочее место за таким работником. Все сотрудники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 г., могут вернуться на рабочее место на прежних условиях.

«Для приостановления трудового договора работнику нужно принести повестку из военкомата о призыве на военную службу по мобилизации (либо предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван). Дистанционные работники и работники, участвующие в электронном кадровом документообороте, направляют скан повестки работодателю в порядке документооборота, установленном в организации», — говорится в документе.

Также в нем разъясняется порядок выплат зарплат, премий мобилизованным сотрудникам, порядок приостановления трудового договора, в том числе отмены приказа об увольнении в случае, если работник уже уволен, и другие вопросы.

Тема обсуждались на оперативном совещании у председателя правительства России Михаила Мишустина. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, в настоящее время кабмином совместно с депутатским корпусом подготовлены системные поправки в законодательство. По ее словам, готовящиеся изменения позволят снять большинство вопросов, которые сегодня возникают у российских граждан, сохранить их трудовые и социальные права.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews