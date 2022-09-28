Алексей Гордеев обсудил перспективы отраслевой науки с руководителем ВНИРО

Вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев провел встречу с директором Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кириллом Колончиным. Обсуждались актуальные задачи, стоящие перед институтом, а также сотрудничество ВНИРО с РАН.

Кирилл Викторович проинформировал, что ВНИРО работает с РАН на системной основе и ежегодно отчитывается на президиуме РАН об итогах совместной работы и задачах на ближайшую перспективу», — говорится в телеграм-канале зампреда Госдумы.

В январе этого года заключено новое соглашение о сотрудничестве отраслевой и академической науки, которое определяет программу совместных научных исследований на 2022 г. Среди основных направлений работы — изучение экосистем и биоресурсов Южного океана, Черного и Азовского морей, экологии реки Волга и озера Байкал, взаимодействие в Арктике и Антарктике, исследования в области генетики, а также изыскания в сфере анализа влияния климатических факторов на стратегии промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

«Думаю, новое руководство Российской академии наук поддержит развитие совместных научных исследований. Как академик РАН, я также буду способствовать взаимодействию академии и ВНИРО. Аграрный Комитет ГД, в свою очередь, на законодательном уровне прорабатывает вопрос повышения экономической эффективности использования водных биоресурсов, что также способствует развитию рыбной отрасли», — заявил Алексей Гордеев.

Отдельно на встрече обсудили работу Центра экономических исследований рыбного хозяйства — структурного подразделения ВНИРО. Центр выполняет широкий спектр задач – от обеспечения экономической информацией и мониторинга структур Росрыболовства до профессиональной подготовки экономистов для рыбного хозяйства страны. «На текущий момент открыта приемная кампания на места в аспирантуре. В ближайшее время будет сформирован отраслевой экономический докторский совет», — отмечено в сообщении.

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