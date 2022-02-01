Сотрудничество ученых поможет исследовать промысловые возможности

Росрыболовство и академическая наука определили планы совместной работы на предстоящий год. Продолжатся исследования в Арктике, южных морях, на Волге и Байкале. Отдельный блок посвящен использованию искусственного интеллекта.

Федеральное агентство по рыболовству и Российская академия наук заключили соглашение о сотрудничестве в 2018 г. на площадке Восточного экономического форума (ВЭФ). За это время удалось получить важную информацию о водных экосистемах и биоресурсах морей и океанов, отметили в ФАР.

Результаты совместной работы и дальнейшее развитие взаимодействие обсудили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и президент РАН Александр Сергеев.

В зоне внимания — и Арктика, и Волга

Среди ключевых достижений ученых за 2021 г. — экспедиция на научно-исследовательском судне «Академик Мстислав Келдыш» по оценке биологической продуктивности арктических морей, исследования экосистем континентальных склонов Берингова и Японского морей, а также донных ландшафтов подводных гор Императорского хребта.

С борта НИС «Профессор Водяницкий» специалисты ВНИРО и РАН провели ряд ихтиопланктонных съемок и учет морских млекопитающих в Черном и Азовском морях.

Комплексные исследования охватили бассейн реки Волга и акваторию озера Байкал. Ученые выполнили оценку состояния запасов и кормовой базы промысловых гидробионтов, условия их воспроизводства, провели гидрологический и гидрохимический анализ водоемов. Значимые результаты были достигнуты в области мониторинга численности популяций каспийской и байкальской нерп. Специалисты изучали закономерности влияния морских течений на состояние ресурсной базы дальневосточных морей.

Впервые проведены глубоководные испытания новых аппаратов, которые позволяют ученым бесконтактным способом исследовать морское дно и делать фотоснимки. Исследования РАН и Росрыболовства позволяют эффективнее планировать промыслы.

Молодь минтая и искусственный интеллект

В 2022 г. основными направлениями совместной работы ученых рыбохозяйственной науки и специалистов институтов РАН станет изучение экосистем и биоресурсов Южного океана, Черного и Азовского морей, экологии Волги и озера Байкал.

Запланированы исследования состояния морской среды и продуктивности Карского бассейна в Арктике. Это позволит восполнить главный пробел в понимании механизмов функционирования морских природных комплексов сибирской эпиконтинентальной Арктики и их отклика на современные климатические изменения, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Также ученые продолжат свои изыскания в сфере анализа влияния климатических факторов на стратегии промысла. Так, один из актуальных вопросов — изучение формирования промысловых скоплений и выживаемости молоди минтая в Охотском море в зависимости от явления переноса вод.

Кроме того, в 2022 г. будут проведены глубоководные исследования биоценозов подводных поднятий северной части Тихого океана, предусматривающие активное использование инновационных технологий с целью осуществления бесконтактного мониторинга.

Отдельный блок программы сотрудничества на 2022 г. составляет развитие практик интеграции технологий искусственного интеллекта в рыбохозяйственные исследования. В рамках этого направления ученые будут заниматься разработкой методики автоматизированного подсчета водных биоресурсов Дальневосточного бассейна. Сбор материалов будет осуществляться путем беспилотной аэрофотосъемки с помощью БПЛА и полетного программного обеспечения.

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