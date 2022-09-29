Россия наловила 3,7 млн тонн к концу сентября

К концу сентября отечественные предприятия освоили более 3,7 млн тонн водных биоресурсов, сообщает Федеральное агентство по рыболовству. Отмечены прибавки по минтаю и сельди.

В Дальневосточном бассейне выловили более 2,7 млн. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. По его данным, промысел минтая принес 1601,95 тыс. тонн, что на 182,2 тыс. тонн выше уровня прошлого года, сельди — 318,4 тыс. тонн (+63,3 тыс. тонн).

В Северном бассейне общий объем добычи составил 411,93 тыс. тонн. В Западном бассейне рыбаки освоили более 54,5 тыс. тонн, в Азово-Черноморском бассейне — 31,5 тыс. тонн, в Волжско-Каспийском бассейне — свыше 55,5 тыс. тонн.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил в общей сложности 401,3 тыс. тонн.

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