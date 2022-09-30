К деловой программе форума в Питере можно вернуться онлайн

Оператор Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, состоявшихся в Санкт-Петербурге, стал выкладывать записи мероприятий деловой программы.

V Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia) проходили в Санкт-Петербурге с 21 по 23 сентября.

В рамках деловой программы рассматривались вопросы изменений, происходящих на международных рыбных рынках; продвижения российской рыбной продукции на внутреннем рынке и зарубежных направлениях. Большое внимание было уделено логистике и, традиционно, аквакультуре.

График сессий был насыщенный, но те, кто пропустил обсуждения, могут посмотреть видео. Как сообщает корреспондент Fishnews, оператор отраслевых мероприятий — Expo Solutions Group — уже разместил в своем канале записи нескольких встреч, в том числе пленарное заседание, сессию по рынкам для российской рыбопродукции и логистике.

В этом году, по данным организаторов, на площадке форума и выставки побывало более 12 тыс. гостей из 82 регионов России и 70 стран мира. Экспонентами стали четыре сотни компаний. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер мероприятий.

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