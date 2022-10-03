Минэнерго попросят помочь с топливом для рыбаков

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков поручил подготовить письмо в Минэнерго для содействия в обеспечении топливом российских промысловых судов. Основная проблема сейчас — в бункеровках на Севере и Северо-Западе, заявили в ведомстве.

Глава Росрыболовства обсудил ситуацию на промысле во всех районах работы российского флота. К концу сентября общий вылов отечественных рыбаков превысил 3,7 млн тонн, что на 4% ниже уровня предыдущего года. Отставание связано в том числе с более низким результатом лососевой путины на Дальнем Востоке (добыто свыше 260 тыс. тонн) – в прошлом году показатель добычи был одним из рекордных, что затрудняет достижение уровня 2021 г. Вылов сардины-иваси составил 112 тыс. тонн, скумбрии – 28,2 тыс. тонн.

В то же время хорошо идет промысел минтая и тихоокеанской сельди, скоро начнется второй сезон охотоморской путины. Вылов минтая составил более 1,6 млн тонн, что на 182,2 тыс. тонн выше уровня 2021 г. Сельди добыто 318,4 тыс. тонн, что на 63,3 тыс. тонн больше показателя за аналогичный период 2021 г.

В Северном бассейне есть вопросы с перегрузкой и бункеровкой, но в целом объем вылова на уровне прошлогоднего – 412 тыс. тонн. В Западном бассейне рыбаки выровняли показатели промысла, решены вопросы бункеровки.

Остаются сложности у рыбаков Азово-Черноморского бассейна, связанные с военной операцией, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. Часть флота уходит работать в Каспийский бассейн, часть передислоцируется из Крыма в порт Новороссийска.

В Волго-Каспийском бассейне идет активная подготовка к началу килечной путины, прогнозы по вылову достаточно хорошие.

Продолжается работа российского флота в исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана — добыто 401,3 тыс. тонн (на 13,3% ниже уровня 2021 г.).

Отставание по вылову в районах действия международных договоров Российской Федерации связано со снижением общего объема квот добычи традиционных объектов рыболовства (северной путассу, скумбрии и сельди атлантическо-скандинавской и неблагоприятной промысловой обстановкой при промысле пелагических видов в районе регулирования НЕАФК и фарерской рыболовной зоне).

Кроме того, есть потери промыслового времени в связи с формированием новых подходов к бункеровкам крупнотоннажных судов топливом, выгрузкам рыбы и рыбной продукции, снабжению судовыми запасами и проведению ремонтных работ в иностранных портах. Рыбаки меняют производственные планы, чтобы минимизировать непромысловые потери и оптимизировать расстановку флота. Что касается работы российского флота у африканского побережья, то с плюсом идет промысел в зоне Марокко и Мавритании, в этом году вышло на промысел российское судно в зоне Намибии. Кроме того, нарастили промысловые усилия в зоне ЮТО.

Как отметил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов, в целом обстановка по промыслу хотя и напряженная, но рабочая. Основная проблема сейчас – это бункеровка на Севере и Северо-Западе. Конечно, вопросы со стоимостью топлива есть и в других бассейнах, что значительно снижает рентабельность добычи особенно на неквотируемых объектах.

Илья Шестаков поручил собрать и систематизировать информацию о группировках флота по периодам добычи и бассейнам и подготовить письмо в Минэнерго для содействия в обеспечении топливом российских рыбопромысловых судов, которые работают на продовольственную безопасность страны.

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