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Экспедиция собрала уникальные данные о самом малоизученном подвиде моржа — лаптевском. Фото Дмитрия Рябова / Всемирный фонд дикой природы

Наука получит массив ценных сведений о «краснокнижных» моржах

Экспедиция собрала уникальные данные о самом малоизученном подвиде моржа — лаптевском, заявили в WWF России. Впервые ученым удалось обследовать лежбища, взять пробы биопсии и оснастить животных спутниковыми передатчиками.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН за две недели прошли около 3300 км на парусной яхте «Апостол Андрей» из порта Тикси в Нарьян-Мар. Основные работы велись на восточном побережье Таймырского полуострова и на островах в море Лаптевых.

Ученые и экологи работают с моржами. Фото Дмитрия Рябова / Всемирный фонд дикой природы

«Несмотря на то, что многие арктические районы в Российской Арктике уже довольно неплохо изучены, моржи в море Лаптевых по-прежнему остаются своего рода «terra incognita» для их исследователей и экологов. Какие лежбища животные предпочитают использовать в летний сезон и как они связаны между собой, как долго и в каком количестве моржи на них отдыхают — это только малая часть вопросов, интересующая специалистов. Об этих животных мы знаем очень мало, прежде всего потому, что это очень труднодоступный район, — рассказывает главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF Варвара Семенова. — Поэтому первоочередной задачей экспедиции было посещение всех мест, где согласно литературным и опросным данным можно было встретить моржей, их картирование и оценка количества отдыхающих на них животных».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе фонда, всего ученым удалось обнаружить и обследовать пять лежбищ численностью от 50 до 1000 особей. Каждое было отснято с помощью дронов, чтобы можно было посчитать точное количество животных. Кроме того, специалисты смогли взять около 50 образцов биопсии, что считается очень солидной выборкой.

Арбалет для взятия биопсии. Фото Дмитрия Рябова / Всемирный фонд дикой природы

Генетический анализ этих образцов позволит окончательно закрыть вопрос о статусе лаптевского подвида моржа, обратили внимание в WWF. Специалисты расходятся во мнениях — является ли лаптевский морж отдельным подвидом (на чем настаивают российские ученые — в нашей стране он занесен в Красную книгу) или это популяция тихоокеанского подвида моржа, который обитает восточнее — такой теории придерживаются иностранные специалисты.

Также образцы тканей проверят на наличие органических загрязнителей и тяжелых металлов, которые могут влиять на иммунитет животных, их общее состояние и способность к размножению. Эти исследования особенно актуальны в условиях освоения моря Лаптевых и активного развития судоходства на Севморпути, подчеркивают экологи.

По их словам, большим успехом можно считать установку спутниковых меток на 15 животных. В идеале работать передатчик может несколько месяцев, но некоторым моржам удается скинуть его раньше. Часто это происходит на лежбище, когда моржи ворочаются и трутся спиной о грунт.

Морж со спутниковым передатчиком. Фото Дмитрия Рябова / Всемирный фонд дикой природы

«Спутниковые передатчики дают возможность не просто следить за перемещениями животных, а определить критически важные для них места обитания. Это прежде всего те территории, где моржи задерживаются для отдыха (лежбища) или места кормления, — отмечает Светлана Артемьева, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции.

Она подчеркнула, что именно эти ключевые районы нуждаются в особом внимании и контроле за хозяйственной деятельностью.

Первые спутниковые данные уже удивили ученых: один из «помеченных» моржей с побережья Таймыра перебрался на Новосибирские острова, за неделю преодолев более 800 километров.

Специалисты продолжают следить за путешествиями ластоногих, параллельно проводя анализ биологических проб и собранных материалов — он займет несколько месяцев. Ожидается, что исследование позволит выработать эффективные меры охраны «краснокнижного» подвида.

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