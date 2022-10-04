Наука получит массив ценных сведений о «краснокнижных» моржах

Экспедиция собрала уникальные данные о самом малоизученном подвиде моржа — лаптевском, заявили в WWF России. Впервые ученым удалось обследовать лежбища, взять пробы биопсии и оснастить животных спутниковыми передатчиками.

Эксперты Всемирного фонда дикой природы и Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН за две недели прошли около 3300 км на парусной яхте «Апостол Андрей» из порта Тикси в Нарьян-Мар. Основные работы велись на восточном побережье Таймырского полуострова и на островах в море Лаптевых.

«Несмотря на то, что многие арктические районы в Российской Арктике уже довольно неплохо изучены, моржи в море Лаптевых по-прежнему остаются своего рода «terra incognita» для их исследователей и экологов. Какие лежбища животные предпочитают использовать в летний сезон и как они связаны между собой, как долго и в каком количестве моржи на них отдыхают — это только малая часть вопросов, интересующая специалистов. Об этих животных мы знаем очень мало, прежде всего потому, что это очень труднодоступный район, — рассказывает главный координатор проектов по сохранению биоразнообразия Арктики WWF Варвара Семенова. — Поэтому первоочередной задачей экспедиции было посещение всех мест, где согласно литературным и опросным данным можно было встретить моржей, их картирование и оценка количества отдыхающих на них животных».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе фонда, всего ученым удалось обнаружить и обследовать пять лежбищ численностью от 50 до 1000 особей. Каждое было отснято с помощью дронов, чтобы можно было посчитать точное количество животных. Кроме того, специалисты смогли взять около 50 образцов биопсии, что считается очень солидной выборкой.

Генетический анализ этих образцов позволит окончательно закрыть вопрос о статусе лаптевского подвида моржа, обратили внимание в WWF. Специалисты расходятся во мнениях — является ли лаптевский морж отдельным подвидом (на чем настаивают российские ученые — в нашей стране он занесен в Красную книгу) или это популяция тихоокеанского подвида моржа, который обитает восточнее — такой теории придерживаются иностранные специалисты.

Также образцы тканей проверят на наличие органических загрязнителей и тяжелых металлов, которые могут влиять на иммунитет животных, их общее состояние и способность к размножению. Эти исследования особенно актуальны в условиях освоения моря Лаптевых и активного развития судоходства на Севморпути, подчеркивают экологи.

По их словам, большим успехом можно считать установку спутниковых меток на 15 животных. В идеале работать передатчик может несколько месяцев, но некоторым моржам удается скинуть его раньше. Часто это происходит на лежбище, когда моржи ворочаются и трутся спиной о грунт.

«Спутниковые передатчики дают возможность не просто следить за перемещениями животных, а определить критически важные для них места обитания. Это прежде всего те территории, где моржи задерживаются для отдыха (лежбища) или места кормления, — отмечает Светлана Артемьева, научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции.

Она подчеркнула, что именно эти ключевые районы нуждаются в особом внимании и контроле за хозяйственной деятельностью.

Первые спутниковые данные уже удивили ученых: один из «помеченных» моржей с побережья Таймыра перебрался на Новосибирские острова, за неделю преодолев более 800 километров.

Специалисты продолжают следить за путешествиями ластоногих, параллельно проводя анализ биологических проб и собранных материалов — он займет несколько месяцев. Ожидается, что исследование позволит выработать эффективные меры охраны «краснокнижного» подвида.

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