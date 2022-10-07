Что уйдет в минус: Сахалинская дума оценила последствия второго этапа квотных аукционов

Принятие законопроекта о втором этапе квот под инвестиции неблагоприятно отразится на работе значительного числа рыбодобывающих предприятий, вплоть до прекращения их деятельности, заявила Сахалинская областная дума в своем отзыве на поправки.

Сахалинская областная дума поддержала отрицательный отзыв на проект федерального закона о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. Как отмечено в заключении, принятие инициативы повлечет негативные социально-экономическое последствия для региона. Наиболее пагубное влияние, по мнению депутатов, может быть оказано на малые и средние предприятия, сообщает корреспондент Fishnews.

Островной бизнес участвовал в крабовом аукционе 2019 г., однако, даже несмотря на это, перераспределение ресурса отразилось на общих результатах рыбохозяйственного комплекса Сахалинской области. Объемы добычи крабов снизились с 22 тыс. тонн до 16 тыс. тонн, отметила дума со ссылкой на данные профильного регионального министерства. Изъятие оставшихся 50% крабовых квот лишит производственного ресурса 25 предприятий, это может привести к сокращению более чем 2 тыс. рабочих мест, а областной бюджет потеряет около 1,7 млрд рублей налоговых поступлений в год — такой прогноз последствий второго этапа аукционов дается в отзыве.

Для повышения налоговой отдачи от отрасли вместо аукционов можно прибегнуть к увеличению ставок сбора за пользование для добытчиков краба, считают региональные парламентарии. Это обеспечит рост поступлений в бюджет Сахалинской области на 1,599 млрд рублей в год, говорится в отзыве.

В заключении также дан прогноз возможных последствий перераспределения на торгах прав на промысел моллюсков и других морепродуктов. На промысле гребешка, морского ежа и трепанга в островном регионе работают 35 предприятий. В том числе 19 не имеют квот на добычу других объектов, в результате потери ресурса они могут обанкротиться, и это «отминусует» около 500 рабочих мест.

Областная дума обратила внимание на то, что под ударом могут оказаться уже запущенные инвестиционные программы компаний. Кроме того, за счет доходов от продажи гребешка и ежа, компании сохраняют возможность промысла менее рентабельных объектов, таких как сардина-иваси и сельдь.

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