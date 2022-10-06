Депутаты Сахалинской области заявили о рисках изменения закона о рыболовстве

Сахалинская областная дума выступила против принятия законопроекта о перераспределении квот на вылов в предложенной редакции. Парламентарии считают, что такие изменения могут привести к негативным последствиям для региона.

Парламенты регионов продолжают готовить заключения по проекту федерального закона о втором этапе инвестиционных квот и аукционов. 6 октября резонансные для отрасли поправки рассмотрела Сахалинская областная дума, сообщает корреспондент Fishnews.

Законопроект о новом перераспределении квот на промысел — не только про экономику, он затрагивает и социальные аспекты, отметил депутат регионального парламента, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Парламентарии обращают внимание на три основных блока — риски новых крабовых аукционов, увязки в один объект инвестиций береговых заводов и промысловых судов и перераспределения на торгах прав на добычу моллюсков и других морепродуктов. Последний вопрос особенно чувствителен для Курильских островов, предприятия которых занимаются добычей гребешка, морских ежей и других таких объектов. В результате аукционов может получиться, что пользователи региона потеряют квоты и островные территории лишатся рабочих мест, заявил Максим Козлов.

Риски потерь для области депутаты видят и в изменении конфигурации объектов, которые на втором этапе предлагается строить под инвестиционные квоты. В первом раунде компании Сахалина и Курил запустили несколько новых береговых предприятий по производству рыбной продукции. «В отличие от первого этапа инвестиционных квот, в качестве обременения планируется, что при строительстве берегового завода по переработке водных биологических ресурсов инвестор должен будет построить еще и судно рыбопромыслового флота», — обратил внимание Максим Козлов. Строительство на российских верфях идет непросто, а квоты компания получает, только после того как введет объект инвестиций в эксплуатацию. Это может помешать развитию береговой переработки, так что такое утяжеление избыточно, считают в региональной думе.

Областные власти продолжают говорить и о негативных последствиях крабовых аукционов. Задачу по наполнению бюджета вполне могло бы решить повышение ставок сбора для добывающих предприятий, заявил депутат.

Сахалинская областная дума единогласно поддержала отрицательный отзыв на проект федерального закона. При его доработке обязательно нужно учесть изложенные замечания, отметили в региональном парламенте.

Напомним, что 19 октября планируются парламентские слушания по законопроекту в Госдуме: такое обсуждение должно помочь получить обратную связь от субъектов Федерации и отраслевого сообщества.

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