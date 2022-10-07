АСРФ: «Цифра» все шире внедряется в жизнь рыбной отрасли

Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота проанализировала ситуацию с цифровыми решениями в отрасли. Несмотря на относительно невысокий уровень цифровизации первичного сектора экономики, темпы внедрения цифровых решений в рыболовстве в последние годы растут, заявили в АСРФ.

Как показал анализ Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота, цифровизация охватывает практически все сегменты рыболовной отрасли: от госуправления и контроля до организации промысла и производства.

Процесс улучшения цифровых решений идет непрерывно и связан с конкретными запросами рынка, отметили в объединении. В частности, обратили внимание в ассоциации, планируется создание мобильных приложений электронного рыболовного журнала и контроля происхождения продукции, цифрового атласа рыболовства, системы электронных сертификатов происхождения водных биоресурсов и т.д.

Ведется работа по более широкому использованию спутниковых технологий на промысле, в том числе для телемедицины (мобильный комплекс для удаленной диагностики состояния здоровья пациента на судне впервые был опробован в июле этого года). Планируется консолидация информационных систем на единой платформе для сквозной прослеживаемости и контроля за выловом и оборотом рыбопродукции.

Цифровизация промысла должна быть сквозной — по всей цепочке производства рыбопродукции, заявили Fishnews в АСРФ. Так, предполагается внедрение автоматизированных систем взвешивания уловов. С поддержкой этой инициативы активно выступала ассоциация. Цифровой контроль объемов уловов и их переработки позволит исключить выбросы некондиционной рыбы и молоди и тем самым сохранять биоресурсы, считают в объединении. Автоматизация действующих методов контроля, связанных с обязательным присутствием сотрудников пограничной службы при перегрузах рыбопродукции, снизит потери промыслового времени.

В числе ограничительных факторов развития цифровизации отмечен низкий уровень локализации производства компонентной базы, программного обеспечения, датчиков и информационных систем в России.

«Цифровизация становится важным фактором конкурентоспособности, позволяет более точно и гибко подходить к процессам планирования добычи водных биоресурсов и переработки, ускоряет взаимодействие между участниками отрасли и регуляторами при принятии решений», — прокомментировал президент АСРФ Алексей Осинцев.

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