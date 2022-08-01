Что прогнозируют разработчики второго этапа инвестквот

Разработчики новых изменений закона о рыболовстве обещают, что в результате второго этапа инвестквот и аукционов будут построены десятки новых судов и другие мощности.

Напомним, что правительство 28 июля внесло в Госдуму резонансный законопроект, предполагающий перераспределение квот на промысел водных биоресурсов. Во время открытой части заседания кабмина премьер-министр Михаил Мишустин предложенные изменения не анонсировал, госорганы также не торопятся публично заявлять о внесенном законопроекте. Между тем разработчики в пояснительной записке к проекту прогнозируют, что в обновление производственных фондов отрасли будет привлечено около 300 млрд рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Новый этап квот под инвестиции позволит построить порядка 30 высокоэффективных промысловых судов, в том числе 10 крупно- и среднетоннажных для добычи минтая и сельди, говорится в пояснительной записке.

На втором этапе планируется выставить на аукционы с инвестиционными обязательствами остатки крабовых квот — в результате прогнозируется строительство до 35 судов-краболовов. Также должно быть создано до 6 других объектов, определенных правительством, — Росрыболовство уже заявляло, что по сравнению с первым этапом список возможных объектов инвестиций будет расширен, говорилось о создании логистических комплексов.

Прогнозируется строительство еще около 8 рыбоперерабатывающих объектов на Дальнем Востоке. Напомним, что если на первом этапе инвестиционные квоты выделялись под строительство судов и береговых заводов, то на втором этапе предусмотрено предоставление объемов под создание судов и рыбоперерабатывающих комплексов. Последние должны включать не только береговые предприятия, но и суда российской постройки. В бизнес-сообществе отмечали, что такая сцепка избыточна. При разработке второго этапа власти говорили, что больше внимания, нежели в первую волну, будет уделено береговой переработке, но увязка в один объект инвестиций береговых заводов и судов может исказить этот посыл, обращали внимание в отраслевых ассоциациях.

Также разработчики законопроекта в пояснительной записке указали, что изменения создадут стимул для строительства еще «до 30 иных объектов для развития переработки и хранения гидробионтов».

На аукционы предполагается выставить доли квот вылова не только крабов, но и других водных беспозвоночных. Судя по сопроводительным материалам к законопроекту, это будут серый и черный морские ежи, гребешки, трубачи и трепанги. Прогноз дополнительного дохода федерального бюджета от торгов по крабам и другим морепродуктам - порядка 200 млрд рублей (в финансово-экономическом обосновании законопроекта дана цифра порядка 150 млрд рублей).

Согласно информации Системы обеспечения законодательной деятельности, проект закона направлен в Комитет Госдумы по аграрным вопросам.

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