Михаил Котов: Чтобы что-то создавать, рыбаки должны зарабатывать

В результате продолжения программы инвестиционных квот потери понесут не только предприятия, но и регионы, отмечает генеральный директор магаданской компании «Тихрыбком» Михаил Котов.

Первый этап программы квот под инвестиции словно не позволил сделать никаких выводов — проталкиваются новые изменения закона, между тем в плане судостроения остается множество вопросов, обратил внимание рыбопромышленник. К реализации проектов верфи подошли с огромным количеством накопленных проблем, и получается, что развивать их должны рыбодобывающие предприятия. «Но для того чтобы что-то создавать, рыбаки должны зарабатывать», — отметил собеседник Fishnews.

В рамках второго этапа квоты по ряду объектов промысла предлагается полностью перераспределить. «Что это означает для нас? В один из дней мы приходим на работу, а нам говорят: «100% трубача, других ресурсов, что вы ловили, забрали. А у нас люди, экипажи. Три экипажа — это порядка 120 человек, а есть еще их семьи», — обрисовал ситуацию Михаил Котов.

Теряя квоты, компании остаются с флотом, но без его ресурсного обеспечения, без денег и с долгами.

Михаил Котов отметил, что магаданские пользователи вложились в первые крабовые аукционы (компания «Маг-Си Интернешнл» строит в рамках принятых по итогам торгов обязательств два судна). При этом с реализацией продукции, по его словам, сейчас большие сложностей.

Проблемы предприятий ударят и по территориям, обратил внимание рыбопромышленник. «Мы совместно с правительством Магаданской области, правительством РФ завершаем строительство завода, у которого нет аналогов в России и всего четыре аналога в мире», — рассказал Михаил Котов. Предприятие будет выпускать реэтирифицированные триглицериды из дикой белой рыбы — востребованную для медицинских целей продукцию.

Есть и многие другие направления работы — например, восстановление Магаданского рыбного порта, создание центра обслуживания маломерных судов и марины. «Наш инвестиционный портфель — почти 30 млрд рублей», — отметил Михаил Котов. Все эти проекты могут оказаться под угрозой, а вместе с тем рушатся и перспективы Магаданской области.

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