АСРФ раскритиковала выводы Счетной палаты по инвестквотам

Позиция Счетной палаты по программе инвестквот носит «предвзятый характер», считают в АСРФ. С точки зрения ассоциации, задержки со сдачей судов не означают срыва сроков по договорам о закреплении квот с Росрыболовством, а оценка рисков для инвесторов некорректна.

Возражения в связи с предварительными выводами Счетной палаты об эффективности первого этапа инвестквот и перспективах второго этапа Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) направила в контрольный орган и в профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации. В обращении отмечается, что оценка реализации программы инвестквот, с которой аудитор Счетной палаты Сергей Мамедов выступил на совещаниях, организованных в парламенте в августе-сентябре, «носит предвзятый характер» и не обоснована финансово-экономическими показателями отрасли и предприятий — участников первого этапа.

В частности, АСРФ считает некорректным заявлять о нарушении сроков реализации инвестпроектов по строительству рыболовных и краболовных судов. «Речь идет о задержке сроков исполнения верфями судостроительных договоров с заказчиками-инвесторами, ответственность по которым регулируется российским гражданским законодательством. Разрешенные сроки исполнения договоров о закреплении и предоставлении инвестиционных квот, заключенных Росрыболовством с инвесторами, не нарушены», — говорится в письме.

«С учетом ежегодных заявочных кампаний крайние сроки сдачи судов — с 2025 по 2028 годы», — подчеркнули в пресс-службе ассоциации

Как сообщает корреспондент Fishnews, ассоциация не согласна с выводом о возросшем риске ухудшения финансово-экономического состояния рыбопромышленных предприятий — из-за дополнительных расходов по обслуживанию инвестиционных кредитов и увеличения сроков окупаемости инвестпроектов. АСРФ со ссылкой на анализ НИФИ Минфина утверждает, что кредитная нагрузка предприятий в секторе рыболовства и рыбоводства в целом низкая.

«Долговая нагрузка предприятий остается на уровне средних шестилетних значений — 14%, что ниже на 9% среднероссийского значения. Темпы роста активов выше темпов роста задолженности в 1,3 раза», — приводятся данные в обращении.

Преувеличенным АСРФ назвала и риск негативного влияния на отрасль из-за запрета на ввоз российской рыбы в США и возможных ограничений со стороны стран ЕС.

Кроме того, АСРФ усомнилась в правомочности Счетной палаты делать заключения по поводу программы инвестквот, поскольку инвестиционная квота по закону не является мерой господдержки, а бюджетные средства в реализации инвестпроектов в области рыболовства не задействованы.

«Представленная на обсуждениях законопроекта о расширении инвестквот позиция Счетной палаты не соответствует ее функциям, которые включают финансовый госконтроль использования бюджетных средств и оценку эффективности пользования федеральными ресурсами», — заявили в пресс-службе ассоциации.

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