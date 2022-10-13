«Золотое» топливо усложняет положение рыбаков

Проблему растущих затрат рыбаков на топливо подняли участники Сахалинского рыбохозяйственного совета. Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил рассмотреть вопрос о возмещении таких расходов, сообщил руководитель ассоциации рыбопромышленных предприятий региона Максим Козлов.

На проблему возросших затрат на топливо обратила внимание на заседании СРХС представитель компании «Посейдон» Галина Бондаренко, сообщает корреспондент Fishnews. По итогам первого этапа квот под инвестиции рыбаки лишатся части ресурсного обеспечения, на горизонте — возможности нового этапа перераспределения прав на вылов, повышение сбора за пользование водными биоресурсами. Между тем предприятиям и так работается непросто. «Сегодня кто-то задал вопрос, какая стоимость топлива сегодня? Сможем ли мы вообще что-нибудь заплатить? Если была 600 долларов стоимость топлива, сейчас 1400», — отметила Галина Бондаренко.

Проблема дорого топлива бьет в том числе по рыбакам, которые занимаются выловом сардины-иваси и скумбрии, рассказал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Стоимость конечного продукта невелика, и зачастую добытчиком приходится работать себе в убыток, подчеркнул он.

«30 сентября Илья Васильевич Шестаков (руководитель Росрыболовства — прим. ред.) проводил совещание. Я в том числе поднял вопрос о возможности компенсации (затрат) на топливо», — сообщил президент АРСО. Он напомнил, что в правовой базе уже есть механизм топливных субсидий для рыбаков.

«Просили Илью Васильевича пересмотреть эту меру поддержки, расширить ее», — заявил Максим Козлов, отметив необходимость такой меры для поддержки добычи сардины-иваси, скумбрии, минтая. Он добавил, что есть поручение главы Федерального агентства по рыболовству в этой сфере.

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