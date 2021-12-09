Под топливные субсидии определили районы и объекты промысла

Минсельхоз утвердил список удаленных промысловых районов и видов водных биоресурсов, на которые распространится механизм топливных субсидий.

Напомним, правила предоставления субсидий для рыбной отрасли на частичную компенсацию топливных затрат, правительство утвердило в конце июня. Мера поддержки предназначена для организаций, ведущих промысел в удаленных районах. Предусмотрено, что участники отрасли смогут возместить до 30% затрат на приобретение судового топлива.

В начале октября Минсельхоз утвердил перечень рыбной продукции, реализация которой является условием для получения субсидии. Размеры поддержки не могут превышать 1/10 от стоимости этой продукции. Список включает рыбу, ракообразных, моллюсков и других беспозвоночных в свежем, охлажденном и мороженом виде, рыбное филе, соленую, копченую, сушеную, консервированную продукцию, морские водоросли, рыбные отходы, а также рыбную муку и жир.

Теперь отрасль получила последний элемент базы для топливных субсидий — перечень соответствующих видов водных биоресурсов и районов промысла. Как сообщает корреспондент Fishnews, документ утвержден приказом Министерства сельского хозяйства от 3 ноября 2021 г. № 738, который был зарегистрирован в Минюсте 8 декабря.

На топливные субсидии смогут претендовать компании, добывающие рыбу и морепродукты в районах действия Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана, Конвенции по сохранению морских живых ресурсов Антарктики, Конвенции о сохранении промысловых ресурсов в открытом море южной части Тихого океана и управлении ими, Конвенции о будущем многостороннем сотрудничестве в области рыболовства в северо-западной части Атлантического океана, Международной конвенции о сохранении атлантических тунцов.

Также в списке исключительные экономические зоны Анголы, Гвинейской Республики, Гвинеи-Бисау, Мавритании, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Никарагуа, Сенегала, Эквадора, Южно-Африканской Республики и воды Юго-Западной Атлантики за пределами ИЭЗ Аргентины на участке свободного рыболовства между 41-47° ю.ш.

Субсидии распространятся на промысел кальмаров, скумбрий, клыкачей, сардины-иваси, крабов, антарктического криля, ставриды, сардинеллы, морского окуня, тунцов, креветок, лангустов, анчоуса, хека, рыбы-сабли, путассу и других объектов.

Согласно закону о Федеральном бюджете на 2022 г., на топливные субсидии в будущем году предусмотрено около 461,6 млн рублей.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.



Fishnews