Законодатели Приморья не поддержали второй этап инвестквот и аукционов

Законодательное собрание Приморского края решило не поддерживать проект федерального закона о втором этапе инвестквот и крабовых аукционов. Эту позицию в ближайшее время направят в Государственную Думу.

Резонансный документ рассмотрели на заседании комитета заксобрания по продовольственной политике и природопользованию. Председатель комитета Андрей Андрейченко указал на негативные последствия предлагаемого перераспределения квот. Он считает, что в современных условиях — закредитованность, санкционное давление — проблемы с рынками сбыта — малый и средний рыбацкий бизнес не сможет конкурировать на аукционах с крупными компаниями федерального масштаба. Также глава комитета отметил, что упадут доходы у местных бюджетов, в том числе из-за нехватки налогоплательщиков.

«Есть заводы у нас в селах. Не будет этого завода — ну никакая крупная федеральная компания в это село не придет и завод там не построит. То есть села просто не будет и все. Не будет работы, не будет социальных гарантий, не будет социальной нагрузки, которые несут компании», — дал нерадостный прогноз Андрей Андрейченко.

«Всех людей, живущих в регионах, центр, правительство лишает права работать. Другой работы, другого опыта у них нет», — поддержал член Общественного совета при Росрыболовстве Эдуард Климов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на заседании прозвучали предложения по предотвращению негативных последствий второго этапа инвестквот и аукционов. Во-первых, нужно завершить и оценить первый этап и только потом в случае положительных результатов переходить к следующему шагу — минимум через два года. Руководитель аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Елена Ромашко добавила: в отзыве заксобрания учтут мнение представителей отрасли и, возможно, дату начала второго этапа рекомендуют сдвинуть еще дальше, если рыбаки приведут весомые доводы.

Во-вторых, предлагается сохранение исторического принципа при повышении налогов — эту инициативу Андрей Андрейченко озвучил со ссылкой на самих рыбопромышленников.

«То есть государство может собираемость налогов в бюджет увеличивать, не нарушая ту экономику, ту сложившуюся систему», — подчеркнул глава профильного комитета.

Отрицательный отзыв на законопроект комитет направит в Государственную Думу. Позиция региона будет также представлена на парламентских слушаниях в 19 октября.

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