Сергей Сенников: Суда — это основа всей отрасли

Государству необходимо продолжать программу инвестквот, причем сделать акцент на флоте, считают в группе «Норебо». Также нужны и специальные финансовые инструменты поддержки судостроения, отметил представитель холдинга Сергей Сенников.

«Норебо» и Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота, в состав которой входит холдинг, выступают за продолжение программы квот под инвестиции.

«Позиция «Норебо» заключается в том, что квоты вылова нужно выделять только под рыболовные суда. И развитие рыбной переработки на берегу должно осуществляться через вложения в рыбодобывающий флот. Он, в свою очередь, будет поставлять сырье (в живом, охлажденном или мороженом виде) на береговые предприятия. Тогда инвестор, вкладывающийся в судостроение, должен будет обеспечить переработку такого сырья на берегу. И пусть он сам решает, где оно будет располагаться — в прибрежном регионе, в Московском или где-то еще», — отметил заместитель директора УК «Норебо» Сергей Сенников в интервью Fishnews.

Он напомнил, что холдинг излагал этот подход в специальной концепции. Предложения не получили поддержки, но такой принцип несильно отличается от того, что в итоге предусмотрено законопроектом о втором этапе в рамках понятия «рыбоперерабатывающий комплекс», обратил внимание представитель «Норебо».

Программа квот под инвестиции, по его мнению, позволяет нарабатывать компетенции в области строительства в России промыслового флота. «Сейчас, по сути, мы эти компетенции формируем заново или они приводятся в соответствие с наилучшими практиками в мире. Можно ли строить в нашей стране качественный флот? Можно. Мы в этом убедились, — заявил собеседник Fishnews. — Пока это получается не так быстро и дороже, чем мы думали. Но в целом, на наш взгляд, есть все предпосылки, чтобы строительство на российских верфях шло качественно и по адекватной, конкурентоспособной цене».

Представитель холдинга указал на проблему с судовым оборудованием, прежде всего двигателями, пропульсивными системами и т.д., и технологическим оборудованием для производства рыбной продукции.

«На мой взгляд, здесь не нужно закрываться, то есть использовать только отечественное оснащение, — считает Сергей Сенников. — Мы должны применять лучшее. Если российские производители начинают предлагать конкурентоспособные решения, их, конечно, тоже нужно задействовать. Необходима максимальная конкуренция».

Собеседник Fishnews акцентировал: необходимо разработать универсальные методы поддержки судостроения. Это должны быть специальные финансовые инструменты, банковские продукты, которые помогут сделать строительство флота в России экономически комфортным.

Суда — это основа всей отрасли, под их строительство надо выдавать максимально доступные и длинные деньги, подчеркнул Сергей Сенников. В противном случае, по его мнению, процесс обновления флота закончится вместе с инвестиционными квотами.

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