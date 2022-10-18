«Чистый берег» избавил пляж Владивостока от 10 тонн мусора

Русская рыбопромышленная компания и ГК «Русский краб» закрыли сезон уборок пляжа бухты Щитовой во Владивостоке. В рамках экологической акции «Чистый берег» с июня по октябрь на прибрежной полосе было собрано свыше 10 тонн отходов.

В заключительной уборке приняли участие более 70 добровольцев, которые собрали более 700 кг мусора и 30 автомобильных покрышек, сообщили Fishnews в пресс-службе Русской рыбопромышленной компании.

Акция организована и финансируется РРПК и группой компаний «Русский краб» при поддержке административно-территориального управления Ленинского района Владивостока. В теплый сезон выполнено восемь выездов для сбора и вывоза мусора. В трех мероприятиях непосредственное участие приняли сотрудники компаний-инициаторов и экологи города.

«Пляж бухты Щитовой пользуется популярностью у горожан, и эта популярность, к сожалению, наносит заметный урон его природе: брошенного пластика, стекла, бумаги, металла, покрышек, органического и строительного мусора здесь очень и очень много. Силами участников акции удается сократить скопления мусора. Однако одна из ключевых целей акции — привлечь внимание отдыхающих к проблеме загрязнения территории и увлечь их идеей снижения индивидуального экоследа», — рассказала генеральный директор Русской рыбопромышленной компании Ольга Наумова.

По словам экологов, сопровождающих акцию, один из наиболее распространенных видов перерабатываемых отходов — пластик типа 01 (полиэтилентерефталат, ПЭТ). Это, например, бутылки из-под воды, молока, масла и других жидкостей. Такой отсортированный пластик после переработки используется при производстве прорезиненных покрытий для стадионов, тротуарной плитки, черепицы, а также утеплителей для одежды.

«Участники акции «Чистый берег» в ходе уборок мусор сортируют. Это может делать каждый, сортировка значительно увеличивает вероятность последующей переработки», — подчеркнула постоянный участник акции, юрисконсульт РРПК Антонина Анненкова.

«За сезон акция «Чистый берег» показала хороший результат. Эффект мы видим не только в кубометрах собранного мусора, но и в повышении вовлеченности сотрудников и волонтеров в акцию. С каждым выездом в уборках принимает все большее число сотрудников, членов их семей и детей. Это тоже показатель результативности, поскольку непосредственное участие в подобных мероприятиях наилучшим образом формирует экологическую сознательность», — считает директор департамента по управлению персоналом ГК «Русский краб» Наталья Савченко.

«Акция способствует популяризации бережного отношения к природным ресурсам, — говорит начальник административно-территориального управления Ленинского района Владимир Ковалевич. — Более двух лет мы личным участием поддерживаем и наблюдаем уверенное развитие этого начинания».

Программа «Чистый берег» работает с 2020 г. В нынешнем году в ее рамках РРПК и «Русский Краб» учредили специальный грантовый конкурс экопроектов для учащихся владивостокских школ. Цель конкурса — содействие в решении экологических проблем региона через повышение экологической культуры школьников, выявление и поддержка природоохранных инициатив.

Фотографии пресс-службы Русской рыбопромышленной компании.

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